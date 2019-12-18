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Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği Uludağ'da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cesedin de bulunduğunu açıkladı. Öğle saatlerinde bulunan cesedin Efe Sarp'a ait olduğu kesinleşirken, ikinci cesedin kime ait olduğu ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak.

Uludağ'da 17 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında sonuç alındı. AFAD, JAK, JÖH ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küreklidere Şelalesi yakınlarında öğle saatlerinde Efe Sarp'ın cesedi bulundu. 37 yaşındaki Sarp'ın cansız bedenine 1200 metre mesafede ikinci bir ceset daha bulundu.

Valilik, olay yerine kriminal jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, helikopterin bölgenin uçurumlarla dolu olması sebebiyle buraya inemediğini, savcının talimatıyla cesetlerin belirli bir mesafeye taşındıktan sonra helikopterle nakil edileceğini duyurdu.
Kestel Stadyumu'na inen helikopterle arama kurtarma ve kriminal ekipleri bölgeye sevk edilmişti

Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

Kaynak: İHA

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ yürüyüş

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
olacagi buydu tammi yoksa hayvanlar tarafindann yenmişmi
yazık, ALLAH rahmet etsin
o karda tipine yaşamak mucize bende kayboldum zamanında Allah yardımcıları olsun
@serkanbalkan borcu takıp arazi oldular muhtemelen
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