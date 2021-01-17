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  4. Uludağ'daki eğlenceye 76 bin 380 lira ceza kesildi

Uludağ'daki eğlenceye 76 bin 380 lira ceza kesildi

17.01.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Uludağ'daki eğlenceye 76 bin 380 lira ceza kesildi

Bursa Valiliği; Uludağ'da bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta, müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlendiklerinin bildirilmesi üzerine 76 bin 380 lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Olay Bursa Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamadan sonra ortaya çıktı. Valilik, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada ‘Uludağ Oteller Bölgesi'nde kalabalık gruplar halinde partiler yapıldığı, eğlenceler düzenlendiği ve bu organizasyonlarda da pandemi kurallarına riayet edilmediği’ yönünde çıkan bilgiler üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu bildirdi.

OTEL İŞLETMECİSİ İLE 10 MÜŞTERİYE PARA CEZASI UYGULANDI

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Osmangazi ilçesi mülki sınırları içinde bulunan Uludağ Milli Parkı 1. Oteller Bölgesi'nde 15 Ocak 2021 günü saat: 23.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında; bir otel işletmesinin teras kısmından yüksek sesle müzik çalındığının tespiti üzerine olaya, hemen müdahale edilmiş. Yapılan incelemede, bahse konu otelin teras kısmında müzik yayını yapılarak sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilmeden otel müşterilerinden toplamda 10 kişilik bir grubun eğlendiği tespit edilmiştir. ‘593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereği’ otel işletmecisine ve şahıslara maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76.380 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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