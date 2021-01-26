Uludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli oldu

Bursa Uludağ'da geçtiğimiz gün ortaya çıkan görüntülerde bir otelde koronavirüse rağmen düzenlenen parti tepki çekmişti. Bursa Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada (2) gündür Uludağ Oteller Bölgesinde bazı otellerde pandemi kurallarına uyulmadığına ilişkin yayınlanan görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bu görüntülerin K. isimli otele ait olduğu,

"1. İlgili otelin çalışma ruhsatının bulunmadığı, Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından çalışma ruhsatı bulunmaması nedeniyle kapatma işlemi kararı alındığı ancak ilgili şirketin idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı, kapatma işlemi ile ilgili yargı sürecinin beklenildiği,

Mevcut otel inşaatının son (2) katının kaçak olarak inşa edildiği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün bilgisi ve izni haricinde bir alt taşeron şirkete usulsüz bir şekilde kiralama işlemini yapıldığı, bu nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce izninin iptal edildiği,