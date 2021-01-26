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  4. Uludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli oldu

Uludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli oldu

26.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da koronavirüs salgınına davetiye çıkaran müzikli partinin yapıldığı otel için 10 gün kapatma kararı verildi.

Bursa Uludağ'da geçtiğimiz gün ortaya çıkan görüntülerde bir otelde koronavirüse rağmen düzenlenen parti tepki çekmişti. Bursa Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada (2) gündür Uludağ Oteller Bölgesinde bazı otellerde pandemi kurallarına uyulmadığına ilişkin yayınlanan görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bu görüntülerin K. isimli otele ait olduğu,

"1. İlgili otelin çalışma ruhsatının bulunmadığı, Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından çalışma ruhsatı bulunmaması nedeniyle kapatma işlemi kararı alındığı ancak ilgili şirketin idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı, kapatma işlemi ile ilgili yargı sürecinin beklenildiği,

  1. Mevcut otel inşaatının son (2) katının kaçak olarak inşa edildiği,

  2. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün bilgisi ve izni haricinde bir alt taşeron şirkete usulsüz bir şekilde kiralama işlemini yapıldığı, bu nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce izninin iptal edildiği,
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  1. 15.01.2021 tarihinde yine aynı otelde yüksek ses müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinden işletmeye ve (10) kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. md. gereğince (76.380 TL.) idari para cezası uygulandığı,

  • 25.01.2021 tarihinde sosyal medya çıkan görüntüler ile ilgili yapılan çalışma sonucunda çıkan görüntülerin bu otele ait olduğu yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı, yapılan teknik incelemede tespit yapılmasın diye delil karartma (kamera görüntülerinin silinmesi) girişiminin bulunduğu tespit edilmiştir.

    • Bunun üzerine 26.01.2021 tarih ve (03) sayılı Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile adı geçen otelin (10) gün faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.

    Ayrıca ilgili şirket ve tespit edilen kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır."

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