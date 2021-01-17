Uludağ'daki pistler doldu taştı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün başlayan kar yağışı bugün itibariyle etkisini artırdı. Oteller bölgesindeki kar kalınlığı 80 santimetrenin üzerine çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve otelde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin kayak yapabilmesini kapsayan genelgeyle birlikte, otellerde konaklayan vatandaşlar pistlere akın etti. Yerli ve yabancı turistler, kayak yapıp kartopu oynayarak karın tadını çıkarırken, aşırı yağan kar sonucu, oteller bölgesinde bulunan otomobiller karların altında kayboldu. Kar yağışının gün içerisinde ve ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Uludağ'daki otellerde doluluk oranları arttı. Karın yağması ve otele konaklayan misafirlerin kayak yapabilmesiyle birlikte, rezervasyonlarda artış olduğu öğrenildi.

Kayak yapmak için İstanbul'dan geldiğini belirten Dilek Açış, "İstanbul'dan geldik. Çok eğleniyoruz. Burası yılın 4 ayı hizmet veren bir yer. Fiyatlar da bence çok normal. Kayak yapmayı bilen gelsin, bilmeyen gelmesin. Kayak yapmak gerçekten çok zor. 2 gündür kayak yapmak için uğraşıyoruz. Yasakların kalkması bizim için iyi oldu. Burası zaten soğuk. Virüsün aklı varsa buraya gelmez. Gerçekten çok eğlenceli. Çok mutluyuz" dedi. Bursa'dan gelip Uludağ'da karavanla konakladıklarını belirten Engin Kocabaş, "Bursa'dan geldik. Karavanla çıktık, 2 gündür buradayız. Hava güzel. 4 gözle kar yağmasını bekliyorduk. Aylardır kamera sisteminden takip ediyoruz. Kısmet bu haftayaymış. Umarım yasaklar bir an önce kalkar, herkes buraya gelir. Cuma gününden beri Uludağ'da karavanda kalıyoruz. 2 gündür kayak yapmaya devam ediyoruz. Otelde konaklama yapanlar için kayak yapmak serbest oldu. Bizler için sevindirici bir durum oldu" ifadelerini kullandı.