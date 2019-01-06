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Uludağ doldu taştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kış turizm merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, teleferik merkez istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Teferrüç Mahallesi'ndeki teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, hafta sonu nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ'da hafta sonu hareketliliği

Hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyenler ile günübirlik tatilcileri ağırlayan Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu.
Günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkartıyor.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 114 santimetre olduğu ve hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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Bursa Uludağ

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