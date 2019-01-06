Uludağ doldu taştı!

Teferrüç Mahallesi'ndeki teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, hafta sonu nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ'da hafta sonu hareketliliği

Hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyenler ile günübirlik tatilcileri ağırlayan Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkartıyor.