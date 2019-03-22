BluTV Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, "Orta Doğu'da iyi bir büyüme yakaladık, orada 4 ay önce BluTV Arabic diye bir servis olarak açıldık. Yaklaşık 50 bin abonemiz var. Büyümenin anahtarı, bulduğumuz finansman ve yatırımcıyı ikna etmek" dedi. Yalçındağ, "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde Insider Üst Yöneticisi Hande Çilingir'in moderatörlüğünü üstlendiği "Yarına Yatırım" oturumunda yaptığı konuşmada, BluTV'nin daha çok şirket içi bir girişim olduğunu, Doğan Holding'in de 40 yıllık bir medya geçmişi bulunduğunu söyledi. Yayıncılıkta teknolojilerin değişebildiğine değinen Yalçındağ, "Son kullanıcıların internetten içerik tüketmesi sonucu bu alana girdik. Değişime ayak uydurmamız gerekiyordu. İyi bir başlangıç oldu. Türkiye'de bir platform olmak dışında Türk içerikleri tüm dünyada özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika'da çok ciddi izleniyor. Biz de Türk içeriğini Ortadoğu ve Latin Amerika'ya götürme amacıyla yola çıktık." diye konuştu. Yalçındağ, global olarak büyümenin kolay olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Globala gitmek kolay değil, işin kalbinde finansman yatıyor. Bu, kurduğumuz girişimi birçok yatırımcıya anlatmamız, onları ikna etmemiz lazım. Yatırım bulmak çok önemli. Orta Doğu'da iyi bir büyüme yakaladık, orada 4 ay önce BluTV Arabic diye bir servis olarak açıldık. Yaklaşık 50 bin abonemiz var. Büyümenin anahtarı, bulduğumuz finansman ve yatırımcıyı ikna etmek. Türkiye'de farklı projelerimiz var. En çok tanınmamızın nedeni kendi yaptığımız diziler. Masum gibi, 01 gibi, insanlar onları artırmamızı istiyor ama bu da yatırımlarla alakalı. Masum 2 yıl önce yaptığımız ilk dizimizdi, Netflix'in de bunu satın alması gurur verici. Uzun vadede dizilerimizi Netflix'e satmak gibi planımız yok. Yatırım aldığımız müddetçe büyümemizi daha hızlı götürmeye devam edeceğiz." - Başarısız girişimler Global Girişimcilik Vakfı Kurucusu Derik Kim de Kore ve Türkiye'nin 2000 yıllık bir ilişkisi olduğunu ve bu ilişkinin şu anda Türkiye ve Kore arasında kardeşlik bağı şeklinde sürdüğünü belirtti. Geçmişte yaşadığı başarısızlıklara değinen Derik Kim, "Kore'de yaşadığım zaman 3 start up kurdum 1996'da, tamamen başarısız oldum, büyük borçlar çıktı. Ardından ABD'de 15 yıl boyunca yaşadım. Burada bir Kore şirketi için çalıştım, sonra 2 start up kurup kapattım, bir tane daha kurup kapattım. Sonra Kore'ye geçip vakfı kurdum. Uluslararası girişimler ve Koreli girişimler arasında bir ilişki kurabilir miyiz diye baktık." ifadelerini kullandı.