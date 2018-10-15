Uludağ endemik parklarla dünyaya açılacak

Osmangazi Belediyesince Sarıalan mevkisinde başlatılan çalışmalar kapsamında 2 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 14 spor istasyonu yapıldı. Çeşitli noktalara konulan tabelalarla, bu alanı gezen vatandaşlara endemik türler ve diğer canlılar hakkında bilgi veriliyor.

Uludağ'da tespit edilen 33 endemik bitki türünün korunup yaşatılmasının sağlanacağı proje kapsamında parklar içinde doğa sporları meraklıları için de yürüyüş etapları ve spor istasyonları bulunacak.

Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Sarıalan mevkisinde endemik park oluşturuldu. Bu kapsamda Kirazlıyayla, Gölcük, Çobankaya bölgelerinde de park çalışmalarına başlanacak.

Dündar, Uludağ'daki bitki türlerini bilen kişi sayısının çok az olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uludağ'da bulunan 1320 bitki türünün 171'i Türkiye endemiği, 33'ü de Uludağ endemiği olarak tespit edildi. Gerek bu bitkilerin tanıtımını yapmak gerekse de Uludağ'ın önemini daha da arttırmak adına 'Endemik Park Projesi' büyük önem taşıyor. Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya olmak üzere 4 farklı bölgede oluşturacağımız endemik park alanlarında, Uludağ'da yetişen bitkiler yer alacak ve bu parkları gezen vatandaşlar Uludağ'da hangi bitkilerin olduğunu yakından görebilecek."

Sarıalan bölgesinde oluşturdukları endemik parkın etrafını ahşap çit ile çevirdiklerini anlatan Dündar, "Burada yaptığımız çalışmayla, Uludağ endemiği bitkilerin yaşatılması ve tanıtılmasını sağlayacağız. Park alanı etrafında yer alan çitlerin üzerine ve yürüyüş parkurundaki birçok noktaya burada yetişen bitkilerin ve çiçeklerin fotoğraflarını koyduk. Resimlerin altında yer alan açıklamalar ile vatandaşlara bu bitki türleri hakkında bilgiler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dündar, Uludağ'a daha fazla turist çekmeyi hedeflediklerini, bu çalışmayla bölgenin 4 mevsim değer kazanacağını ifade etti.

