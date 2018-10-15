Uludağ endemik parklarla dünyaya açılacak

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki endemik bitki türlerinin korunup yaşatılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla 4 bölgede yapılması planlanan endemik parkların ilki Sarıalan mevkisinde oluşturuldu.
Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Sarıalan mevkisinde endemik park oluşturuldu. Bu kapsamda Kirazlıyayla, Gölcük, Çobankaya bölgelerinde de park çalışmalarına başlanacak.
Uludağ'da tespit edilen 33 endemik bitki türünün korunup yaşatılmasının sağlanacağı proje kapsamında parklar içinde doğa sporları meraklıları için de yürüyüş etapları ve spor istasyonları bulunacak.
Osmangazi Belediyesince Sarıalan mevkisinde başlatılan çalışmalar kapsamında 2 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 14 spor istasyonu yapıldı. Çeşitli noktalara konulan tabelalarla, bu alanı gezen vatandaşlara endemik türler ve diğer canlılar hakkında bilgi veriliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ'daki bitkilerin tanıtımıyla ilgili çalışmalara hız verdiklerini bildirdi.
Dündar, Uludağ'daki bitki türlerini bilen kişi sayısının çok az olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Uludağ'da bulunan 1320 bitki türünün 171'i Türkiye endemiği, 33'ü de Uludağ endemiği olarak tespit edildi. Gerek bu bitkilerin tanıtımını yapmak gerekse de Uludağ'ın önemini daha da arttırmak adına 'Endemik Park Projesi' büyük önem taşıyor. Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya olmak üzere 4 farklı bölgede oluşturacağımız endemik park alanlarında, Uludağ'da yetişen bitkiler yer alacak ve bu parkları gezen vatandaşlar Uludağ'da hangi bitkilerin olduğunu yakından görebilecek."
Sarıalan bölgesinde oluşturdukları endemik parkın etrafını ahşap çit ile çevirdiklerini anlatan Dündar, "Burada yaptığımız çalışmayla, Uludağ endemiği bitkilerin yaşatılması ve tanıtılmasını sağlayacağız. Park alanı etrafında yer alan çitlerin üzerine ve yürüyüş parkurundaki birçok noktaya burada yetişen bitkilerin ve çiçeklerin fotoğraflarını koyduk. Resimlerin altında yer alan açıklamalar ile vatandaşlara bu bitki türleri hakkında bilgiler veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Dündar, Uludağ'a daha fazla turist çekmeyi hedeflediklerini, bu çalışmayla bölgenin 4 mevsim değer kazanacağını ifade etti.
Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!
Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi
Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!
Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum