Uludağ eteklerinde tohumdan abajura

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da 2 yıldır su kabağından süs eşyası ve abajur üreten Fatma-Erhan Güler kardeşler, kurslarda eğitmenlik yaparak hem 300 kursiyere hem de su kabağı yetiştirmesi için tohum dağıtılan çiftçilere gelir kapısı açtı.
Antalya'dan getirdikleri su kabağı tohumlarını Uludağ'ın eteklerindeki kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere dağıtan Güler kardeşler, kursiyerlerle birlikte burada yetişen ürünleri alarak abajur ve süs eşyasına dönüştürüyor.
İnternet üzerinden ve çeşitli bölgelerde açılan sergilerle satışa sunulan ürünler, 80 ila 500 liradan alıcı buluyor.
Fatma Güler (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır el sanatlarının tüm dallarında okullarda ve kurs merkezlerinde öğretmenlik yaptığını söyledi.
Su kabağını yaklaşık 7 yıl önce işleyerek süs eşyaları üretmeye başladığını anlatan Güler, son iki yıldır da kendisinden esinlenerek bu işi öğrenen kardeşiyle kurslar verdiklerini kaydetti.
Güler, insanlara meslek öğretmeye çalıştığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Yıldırım Belediyesinin katkılarıyla çok güzel bir öğrenci kitlesi oluşturduk. Fuarlarda, festivallerde tanıtımlarını yaptık. Kursiyerlerimize güzel bir iş imkanı sunduk. Su kabağının tohumlarını Antalya'dan getirterek, Bursa'nın kırsal mahallelerindeki çiftçilere dağıttık. Yetişen ürünleri işleyip pazarlayarak bölgemizdeki insanlara ekonomik açıdan faydalı iş yaptık."
Yaklaşık 300 kişiye bu işi öğrettiklerini vurgulayan Güler, "İnsanlara güzel bir iş kapısı açtığımızı düşünüyorum. Su kabağını ışıklandırdık, süslendirdik, güzel işler ortaya çıkararak, abajur ürettik. Bunların bir tanesinin yapımı bazen bir ayı bile buluyor. Artık üreten kişinin zevkine kalmış bir şey. Fiyatlar 80 ile 500 lira arasında değişiyor. İnsanlara güzel bir gelir kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.
Güler, kendileri ve kursiyerler tarafından üretilen ürünleri, atölyesinde, sergilerde ve internet aracılığıyla pazarladıklarını sözlerine ekledi.
- "Bir çok sanat dalını su kabağı işleyerek icra edebiliyorsunuz"
Bir kamu kurumunda çalışan Erhan Güler (49) de 2 yıl önce ablasının atölyesindeyken su kabağı işlemeye karar verdiğini belirtti.
Güler, ablasından bu işin tekniklerini öğrendikten sonra beraber eğitmenlik yapma kararı aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Su kabağının tozunu yuttuğunuz zaman bırakamıyorsunuz. Aslında birçok sanat dalını sadece su kabağı işleyerek icra edebiliyorsunuz. Eğitmenlik ve üretim yapıyoruz. Şimdiye kadar ablamla beraber 300 kişiye bu işi öğrettik. Onlar da yaptıkları işleri satıp bu işten para kazanır hale geldi."
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