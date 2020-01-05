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  4. Uludağ hafta sonu doldu taştı

Uludağ hafta sonu doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, teleferikte uzun kuyruklar oluştu.Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, teleferikte uzun kuyruklar oluştu.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kar kalınlığının 80 santimetreye kadar çıktığı zirvede pistler dolup, taştı. Otellerde de doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşırken, tatilciler kayak yaparak karın keyfini çıkarttı. Adeta adım atmaya yerin olmadığı pistlerde acemi kayakçılar ise ortaya renkli görüntülerin çıkmasına sebep oldu.

Teleferikte izdiham
Öte yandan, hafta sonu tatil sebebiyle vatandaşların bazıları araçlarıyla, bazıları ise teleferikle Uludağ’a çıktı. Yoğunluk sebebiyle teleferikte uzun kuyruklar oluştu. Teleferiğe binmek isteyen tatilcilerin dışarıya kadar kuyruk oluşturduğu görüldü. Uzun süredir teleferik sırasında olduğu söyleyen tatilciler, sıranın yaklaşık 1 buçuk saat sonra geldiğini söyledi.
Öte yandan jandarma ekipleri de, Milli Parklar’daki gişelerde kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor. Kar lastiği olmayan veya uygun olmayan araçların zirveye çıkmasına müsaade edilmiyor.

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