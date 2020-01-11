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  4. Uludağ hafta sonu dolup taştı

Uludağ hafta sonu dolup taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaşmasıyla birlikte pistler dolup taştı.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonunun gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Uludağ'a çıkmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı. Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kartopu oynadı.
KAR KALINLIĞI 140 SANTİMETREYE ULAŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12, en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 140 santimetreye ulaştı. Önümüzdeki günlerde Uludağ'da tekrar kar yağışı beklendiği bildirildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, Milli Parklar’daki gişelerde kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor. Kar lastiği olmayan ya da uygun olmayan araçların zirveye çıkmasına izin verilmiyor.

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