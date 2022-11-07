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Uludağ'ın eteklerinde mahsur kaldılar! 2 paraşütçü 5 saat sonra kurtarıldı

07.11.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, uçuş yapmak için Uludağ'ın zirvesine çıkan ve olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapamayınca kayalık alanda mahsur kalan yamaç paraşütçüleri arama- kurtarma ekiplerince bulunup, kırsal Büyükdeliler Mahalle meydanına getirildi. 2 paraşütçünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uludağ'ın eteklerinde mahsur kaldılar! 2 paraşütçü 5 saat sonra kurtarıldı

Uludağ'ın zirve bölgesinden yaptıkları yürüyüş sırasında kayalıklarda mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı.

Uludağ'ın eteklerinde Karakayalar mevkisinde paraşütçülerin zorunlu iniş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan Erol Aslantaş (47) ve Oğuz Sipahi'ye (56) 5 saat içinde ulaştı.

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AFAD, NAK Arama Kurtarma, ANDA ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personelinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, paraşütçüleri Osmangazi ilçesindeki kırsal Büyükdeliler Mahallesi'ne getirdi.

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Paraşütçülerin hava koşullarının kötüye gitmesiyle uçuşu iptal ettikleri, yürüyerek zirveden indikleri sırada mahsur kaldıklarını öğrenildi.

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"UÇMADIK, AŞAĞI İNEMEDİK"

Paraşütçülerden Erol Aslantaş, gazetecilere, ekiplerin kendilerine ulaştığında sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yamaç paraşütü yapmadıklarını, aşağı inerken yanlış bir rota seçiminden dolayı mahsur kaldıklarını belirten Aslantaş, şöyle konuştu:

"İnmemeyi tercih ettik. Çünkü bizim için güvenli değildi. Arama kurtarma ekiplerinden destek bekledik. Bize olay yerinden ayrılmamamız gerektiğini söylediler. Terk etmeyip konumumuzu koruduk. Ekipler sağ olsunlar yanımıza geldi ve güvenli bir şekilde aşağıya indirdiler. Uçuş yapan arkadaşlarımız vardı. Biz yapmamayı tercih ettik. Daha güvenli bir yerden uçuş yapmak için aşağı inerken yanlış bir rota seçtik. Çok dik bir yerde kaldık. Dağcılık tecrübemiz olmadığı için inişi yapmamayı tercih ettik ve yetkililerden yardım istedik. Biz uçmadık, aşağı inemedik. Sağlık durumum iyi, ekiplere teşekkür ederim."

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Oğuz Sipahi ise bir spor aktivitesi olarak gittiklerini ve mahsur kaldıklarını ifade ederek, "Kaldık, inemedik. Ekiplere teşekkür ederim. Bayağı soğuktu. Taşlardan bir ev yaptık. Sığınacak bir yer yaptık. Paraşütümüzün çantasını açıp, içine girdik. Erol hocamla yan yana bekledik." dedi. (AA-İHA)

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Uludağ paraşüt

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