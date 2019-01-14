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Uludağ'ın yanı başında! Gelen kayıtsız kalamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 10:28 | Son Güncelleme

Uludağ'ın güney yamacında yer alan Gököz Göleti, kışın da turistlerin ilgisini çekiyor. Gököz Göleti, havaların soğumasıyla özellikle fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası haline geldi. Doğa tutkunlarının da ziyaret ettiği bölgede eksi 10 dereceye düşen soğukların etkisiyle buz pistine dönüşen gölet, ziyaretçilerini büyülüyor.

Ziyarete gelenlerin üzerinde yüzlerce metre yürüdüğü ve hatıra fotoğrafı çektirdiği buz tutan gölet muhteşem güzelliği ile havadan da kayıtsız kalınamayacak manzaralar sunuyor. İşte ortaya ilginç görüntülerin çıktığı göletten bazı kareler...

Uludağ'ın yamacında muhteşem görüntüler

Uludağ’ın güney yamacındaki Keles’e bağlı Gököz Göleti kışın da kendine hayran bırakıyor. Eksi 10 derece soğukla birlikte buz tutan gölet hem fotoğraf hem de doğa tutkunlarının uğrak yeri olmaya devam ediyor.
Ziyaret için gelen vatandaşlar buz tutan gölette yüzlerce metre yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektiriyor. O göletin muhteşem güzelliği de havadan görüntülendi.
Bursa’ya yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Gököz Göleti kış aylarında da güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın güney yamacındaki Gököz Göleti’nin beyaza bürünmüş hali gelenleri büyülerken, doğa yürüyüşü yapmak için Gököz’e gelen vatandaşlar buz tutan göletin üzerinde yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
O anlar doğa fotoğrafçısı Yakup Altan tarafından havadan ve karadan kaydedilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Doğa yürüyüşü yapmak için gelen Zafer Peker, "Burada hava sıcaklığı şehir merkezine göre 10 derece daha düşük olduğunu, Bursa merkezde hava açıkken burada kar altında göl manzarası seyredebilirsiniz" dedi.
"Bulunduğumuz yer belki iki metreyi bulacak şekilde ama biz buz tutan gölde karşıdan karşıya geçmeyi başardık" diyen Peker, herkese bu muhteşem güzelliği görmeyi tavsiye etti.
İşte o kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Uludağ Gököz Göleti

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