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Uludağ'ın zirvesinde dağcıların zor anları saniye saniye görüntülendi

13.12.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Türkiye Dağcılık Federasyonu himayesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve" yürüyüşü tipiye takıldı. Fırtına ve tipiye rağmen yürüyüşe devam eden bir grup dağcının yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı. Zirve yolunda kayan bir dağcı; arkadaşları tarafından kurtarıldı. O anlar bir başka dağcı tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 124 dağcının drone ile görüntülenen tek sıra zirve yürüyüşü kartpostalları aratmadı.

11 Aralık Uluslararası Dağ Günü programının 1.bölümünde Merinos Atatürk Kültür Merkezinde "Sıfır Atık Yaşam", "Sıfır Atık Zirve", "Sürdürülebilir Sıfır Atık ve Doğada Yaşam" başlıklı söyleşiler gerçekleştirildi. Dağcı Emin Ali Kalcıoğlu, sevenleri için kitabını imzaladı. Kısa film gösteriminin yapıldığı etkinlikte, ödüllü dağ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. Etkinliğin 2. gününde Uludağ Zirveye ulaşmak üzere yola çıkıldı.

12 Aralık Pazar sabahı saat 07.00 da Merinos Kültür Merkezi Kuzey Kapısında buluşan 124 dağcı kayıtların tamamlanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlar ile yola çıktı. Uludağ 1. Oteller bölgesinde TDF Başkanı Prof.Dr. Ersan Başar yaptığı bilgilendirme konuşmasında “Atıksız Zirve” anlamına dikkat çekti. Bu uygulama için Bursa Uludağ’ın pilot bölge olarak seçildiğini, uygulamanın bütün zirve ve dağcılık faaliyetlerinde uygulanılmaya başlanacağına vurgu yaptı.

Sürdürülebilirlik dağcılık ve atıksız zirvenin doğaya atık bırakmamaktan çok daha fazlası olduğunu söyledi. Önemli olanın atıkları doğaya bırakmamak, atığına zirve yaptırıp geri götürmek değil hiç atık üretmemek olduğunu belirtti. Ayrıca sürdürülebilir dağcılık misyonuna dikkat çekerek yeni uygulamaların çok yakında açıklanacağını kaydetti.

ZİRVEDE ZOR ANLAR

İstanbul, Muğla, Sivas, Ankara, Rize, Erzurum, Kırıkkale ve Bursa’dan 124 dağcı Beden Terbiyesi tesisleri önünden tırmanışa geçti. Eski cip yolu ve Kapı rotasını izleyen dağcılar zorlu hava şartlarının etkisini gittikçe arttırmasına rağmen tırmanışlarını sürdürdüler. Rasat düzü mevkiine çıkmak için Kapı rotasından sırta ulaşıldığında, hareket edilmesini engelleyen fırtınaya maruz kalındığı için dönüşe karar verildi. Bu sırada buzda kayan bir dağcı sürüklenmeye başladığı sırada diğer dağcılar tarafından kurtarıldı. O anlar bir başka dağcı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Tüm bu heyecan ve adrenalin dolu dakikalar yaşansa da 124 dağcının drone ile havadan görüntülenen tek sıra halindeki zirve yürüyüşü kartpostalları aratmadı.
Tırmanışı tipinin etkisiyle yarıda kesmek zorunda kalan dağcılar doğaya bırakmadıkları atıkları ile “Sıfır Atık” ve “Atıksız Zirve” misyonuna uygun davranarak asıl amacı gerçekleştirmiş oldular. Böylece 12 Aralık Pazar günü 124 pet şişe, 124 kuruyemiş ve atıştırmalık ambalajı, 124 yiyecek poşeti,125 tek kullanımlık sıcak içecek bardağı doğaya atık olarak bırakılmadı.

Faaliyetin ardından günü değerlendiren Nokta Dağcılık Spor Kulübü Başkanı dağcı Hacer Özkalender “Sürdürülebilir Uludağ için Atıksız Zirve” ye katkıları ve destekleri için Bursa Büyükşehir Belediyesine ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar’a teşekkürlerini iletti. Amacına ulaşmış “Atıksız Zirve”nin önemini vurgulayarak, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak ve dağlara ve doğaya karşı sorumlulukları yerine getirmek için bir milat olduğunu ve katılan bütün sporcularla aynı heyecanı ve mutluluğu paylaştığını söyledi.

(İHA)

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Bursa
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