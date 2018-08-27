Uludağ Milli Parkı bayram tatilinde doldu taştı

Doğa ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ Milli Parkı'nı, Kurban Bayramı tatilinde 130 bin 315 kişi ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olmasına karşın yaz aylarında daha fazla tercih edilen Uludağ Milli Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü.

Uludağ Milli Parkı içinde bulunan Karabelen, Kirazlıyayla, Sarıalan ve Çobankaya bölgeleri, 9 günde 130 bin 315 kişiyi ağırladı.

Milli parka, tatil süresince en fazla ilgi, 24 Ağustos Cuma günü oldu. Bayramın son gününde Uludağ Milli Parkı'nı 26 bin 514 kişi ziyaret etti.

