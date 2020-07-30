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Uludağ Orman Köşkleri tatilcilerin gözdesi oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

Bursa'da 4 mevsim tatilcilerin gözdesi olan Uludağ'daki Orman Köşkleri doğayla buluşmak isteyen turistlerin gözdesi oldu. Bayram öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Orman Köşkleri pandemi sürecinde ziyaretçilerine bol oksijen ve keyifli anılar biriktirebilecekleri bir ortam sunuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların sosyal izolasyona dikkat edilmesi yönündeki uyarılarını dikkate alan ve Kurban Bayramı tatilini evde geçirmek istemeyenler, Orman Köşklerini tercih etti. Bayram öncesi rezervasyonların dolu olduğunu söyleyen Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk, "Orman köşklerimiz 23 adet. Kışın da popüler, yazın da popüler. Yaz kış ilgi gören bir yer. Özellikle pandemi sürecinde daha fazla ilgi gördü. Misafirlerin doğaya özlemi biraz daha depreşti. O yüzden misafirlerimiz buraya akın ediyor. Uludağ'ın zirvesi olunca da oldukça ilgi görüyor. Pandemi sürecinde ilgi görmesinin belli başlı sebepleri var. Güney sahillerde de apart villa şeklinde tesislerin kiralandığını duyuyoruz. Burada bu tarz yerler zaten vardı. Bu süreçte daha çok ilgi görmesinin sebebi, insanların burayı bireysel evi olarak görmesi. Gelen misafir kendi evini satın almış oluyor. Orman köşklerimiz iki katlı. Kendine ait mutfak, mangal alanı gibi yerleri var. Kurban Bayramı sürecinde oldukça ilgi gördük. Şu an boş evimiz kalmadı. Opsiyonlu rezervasyon almaya başladık. Özellikle hafta sonları dolu oluyoruz" dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE İLGİ ARTTI

Uludağ oteller bölgesinde bulunan orman köşkleri, yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi görüyor. Ormanın içinde kalan, tamamen ahşaptan imal edilen, 4, 6 ve 8 kişilik kapasitelerdeki 2 katlı evler yatak odası, salon, mutfak ve teras olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor. Köşkler, çamaşır makinesi, mutfak gereçleri, barbekü gibi çeşitli ihtiyaç ve konfor ürünlerini barındırıyor. Tesis, pandemi sürecinde kendini izole etmek isteyen ve aynı zamanda doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.
(DHA)

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