Uludağ popun yıldızlarını ağırlayacak

3-7 Şubat, 7-10 Şubat ve 10-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde Aleyna Tilki, Berkay, Edis, Gülşen, Hande Yener, Teoman gibi birbirinden ünlü isimler Uludağ’ı sallayacak.
Kayak ve eğlencenin merkezi Uludağ’da düzenlenecek Whitefest, Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayarak. Festival 35’ten fazla popüler sanatçı ve DJ’i hayranlarıyla buluştururken, misafirler kayak ve kış sporları ile kar üzerinde oyunlar, yarışmalarla eğlenceyi zirvede yaşayacak. Aleyna Tilki, Berkay, Edis, Gülşen, Hande Yener, Merve Özbey, Teoman ve Yıldız Tilbe gibi isimler festivalde sahne alacak.
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