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Uludağ sömestr tatilinde doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da sömestr tatilinin son günü oteller ve piknik alanları yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da sömestr tatilinin son günü oteller ve piknik alanları yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Araçlarıyla zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar Milli Parklar gişesinde, teleferikle çıkmak isteyen vatandaşlar ise yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Uludağ, sömestr tatilinde yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Bu yoğunlukla birlikte otellerdeki doluluk oranları yüzde yüze ulaşırken, durumdan haberdar olmayan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Hafta sonu tatilini fırsata çeviren günübirlikçiler, piknik alanları ve ormanların içerisinde mangal yaparak haftanın yorgunluğunu attı. Uludağ’a araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde, teleferikle çıkmak isteyen vatandaşlar ise istasyon çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Uludağ’a gelen tatilcilerin yüzde yetmişini Arap ve Rus turistler oluştururken, Türkiye’nin dört bir yanından tatil yapmak için gelen vatandaşlar da zirveye akın etti.
Sömestr tatilini atlatan Uludağ ise, bugün başlayan yeni bir kış festivaliyle binlerce öğrenciye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen festivalde gece ünlü sanatçılar sahne alacak. Gündüzleri de Dj performanslarıyla tatilciler eğlenceli dakikalar geçirecek. 4 gece 5 gün sürecek festivalde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay, Perc.Tai, Berkay, Cihat Uğurel, Baran Bayraktar, Kerimcan Durmaz, Hande Yener, Alya, İlkay Şencan ve Burry Soprano, David Şaboy, Edis, Bengü Beker, Aleyna Tilki ve Zeynep Bastik sahne alacak.
İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, bu sene Uludağ’da geçirdikleri sömestr tatillerinden memnun olduklarını, düzenlenen festivallerle eğlenceli ve hareketli dakikalar yaşadıklarını belirtti. Yoğun kar yağışıyla elverişli hale gelen pistlerden de memnun olduklarını belirten tatilciler, bu anların her bir saniyesinin onlar için çok önemli olduğunu dile getirdi.

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