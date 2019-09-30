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Uludağ sonbahar renkleriyle büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 12:28 | Son Güncelleme

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Uludağ sonbahar renkleriyle büyüledi

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Kahverengi, yeşil ve sarı tonlarının hakim olduğu Uludağ, havadan görüntülendi.
Bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. 1961’de milli park olarak koruma altına alınan Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı ve yeşil tonlarının kendini hissettirmeye başladığı Uludağ havadan görüntülendi. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, hazan renkleriyle adeta büyüledi.

Uludağ sonbahar renkleriyle büyüledi

Uludağ sonbahar renkleriyle büyüledi

Uludağ sonbahar renkleriyle büyüledi

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