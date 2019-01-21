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Uludağ teleferiğinde şenlik kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'da düzenlenen 'Kış Şenliği'ne katılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde teleferiğe akın edince, uzun kuyruklar oluştu.

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'da düzenlenen 'Kış Şenliği'ne katılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde teleferiğe akın edince, uzun kuyruklar oluştu. Şenlik kapsamında yapılan iglolar (Eskimo evleri) ilgi gördü.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kış Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde teleferiğe akın etti. İstasyon içerisine sığmayan vatandaşların oluşturduğu olarca metrelik kuyruk, sokaklara kadar uzadı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'ne bağlı kulüplerin üyeleri iglo yaptı. Profesyonel dağcılara vatandaşlar da yardım etti. İgloların içine girip sohbet eden vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şenliğe katılanlar pistleri doldururken, yer bulamayanlar ise kar topu oynayarak eğlendi. Kış şenliği kapsamında düzenlenen karton kızak yarışmasında yarışmacılar düşe kalka birinci olmaya çalıştı.

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