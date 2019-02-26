HABER

Uludağ Üniversitesi heyetinden Batı Trakya ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof.

Uludağ Üniversitesi heyetinden Batı Trakya ziyareti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve üniversite yöneticileri, Batı Trakya’yı ziyaret ederek, bölgede yaşayan Türk yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.
Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, Batı Trakya’daki Türk gençleri ile de bir araya geldi. Gümülcine ve İskeçe’yi ziyaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Prof. Dr. Eray Alper ve Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (USEM) yöneticileri, bölgede yaşayan Türk yöneticiler ve farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. BUÜ heyetinin ziyaretlerinde iş birliği hususunda fikir alışverişinde bulundu.
İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu tarafından ağırlanan BUÜ heyeti, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında Başkonsolos Ömeroğlu’na bilgiler verdi. Batı Trakya Türkleri için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşlerini aktaran Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Batı Trakya bizim millet olarak yıllardır hassas olduğumuz ve özen gösterdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu anlayışla Üniversitemiz bünyesinde Balkan Araştırmaları Merkezi’ni (BALKAM) kurduk. Sınırlarımız ötesinde yaşayan tüm soydaşlarımızın her zaman kalbimizde ve başımızın üstünde yeri vardır. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak kardeşlerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır. Akademisyen ve öğrenci değişim programlarının yanı sıra Yabancı Öğrenci Sınavı ile de bu bölgeden öğrencilerimizi almaya devam ediyoruz. Batı Trakya’da yaşayan kardeşlerimiz için üniversite yönetimi olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye her zaman hazırız” diye konuştu.
Rektör Ulcay, ziyaretin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Yönetimi ve Join Tour yöneticilerine de teşekkür etti. Rektör Ulcay, Batı Trakya davasına katkı sağlamak ve bölgede yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak için önümüzdeki günlerde ilgili resmî kurumların ve sivil toplum örgütlerinin de katkısıyla bir Balkan Çalıştayı gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.
BUÜ heyeti seçilmiş Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Ahmet Aydın, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet, Gümülcine Türk Gençler Birliği Eğitim Koordinatörü Dr. Koray Hasan, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Başkanı Ahmet Hacıosman ve Yönetimi, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve seçilmiş İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile de görüştü. Ziyaretlerin son kısmında Gümülcine ve İskeçe’de yaşayan öğrenciler ve Türk esnaflarla da bir araya geldi.

Uludağ Üniversitesi heyetinden Batı Trakya ziyareti

Uludağ Üniversitesi heyetinden Batı Trakya ziyareti

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
'Öğretmenin kızıp, yanağını sıktığı öğrenci okula gitmek istemiyor' iddiası'Öğretmenin kızıp, yanağını sıktığı öğrenci okula gitmek istemiyor' iddiası
Esenyurt Zabıtası’ndan yetimlere yardımEsenyurt Zabıtası’ndan yetimlere yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.