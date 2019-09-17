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Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), organik tohum ve yerli tohum çeşitliliği projesiyle dikkat çekiyor.Uludağ BUU Ziraat Fakültesinde başlatılan proje ile yerli tohum çeşitleri organik üretim alanlarında yetiştirilerek, çiftilere organik tohum temin ediliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), organik tohum ve yerli tohum çeşitliliği projesiyle dikkat çekiyor.
Uludağ BUU Ziraat Fakültesinde başlatılan proje ile yerli tohum çeşitleri organik üretim alanlarında yetiştirilerek, çiftilere organik tohum temin ediliyor. BUÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Başay, "Organik tarımda sürdürülebilirlik için yerli tohumlarımızın organik üretilmesi önemli. Bütün tohumlarımızı yıllar içinde organik olarak üretmeyi planlıyoruz. Yerli tohumları asla kaybetmemek gerekiyor. Yerli tohum, bizim için gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Bunlar bizim bölgelerimize adapte olmuş çeşitler. Organik tarımda başarılı olabilmemiz için öncelikle yerel çeşitlerimizin organik tohumlarını temin etmeli ve devamında her zaman organik yetiştiriciliğe organik tohumla başlamalıyız” diye konuştu.
Organik üretimde en büyük sıkıntılardan birinin, başlangıç materyali olan tohumu günümüzde organik olarak temin etmek olduğunu ifade eden Başay, “Organik tarımda sürdürülebilirlik için ’organik tohum üretimi -1’ isimli proje başlattık. Üç tür domates, biber ve patlıcanda ikişer çeşit organik tohum ürettik. Projede kullanılan çeşitler yerli çeşitlerdir. Organik tarımda, yetiştiricilik yaptığınız yöreye intibak etmiş, dayanıklı çeşit ile yola çıkmış ve gereken kültürel bakımı yapmışsanız başarıya ulaşma şansınız yüksek” dedi.
BUÜ Ziraat Fakültesi Organik Tarım Birimi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak ise, kişisel tohum arşivinde 100’e yakın çeşit olduğunu, buna her gün yeni tohum çeşitleri eklendiğini söyledi. Bursa ve civarı başta olmak üzere Türkiye’deki yerel tohum çeşitliliğini korumayı hedeflediklerini ifade eden Ak, “Arşivimde daha çok bahçe ve tarla ürünlerinin tohumları bulunuyor. Tohumları ekerek, yaşatıp korumaya ve çoğaltmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...

Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...
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