HABER

Uludağ Üniversitesi’ne yeni rektör atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörü değişti. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 17.04.2019 tarihli 2019/84 sayılı atama kararlarına göre, 9 Üniversitenin rektörü değişti. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, atanmasına karar verildi.

Ulcay’dan veda mesajı
Görevi devredecek olan Bursa Uludağ Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Prof.Dr.Ulcay yaptığı açıklamada "2015 yılından itibaren 4 yıl süreyle onur ve gururla yürüttüğüm Rektörlük görevim sona ermiştir. Uzun yıllardır öğretim üyesi olarak hizmet verdiğim üniversiteme bundan sonra da aynı istek ve azimle yine öğretim üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem içerisinde her zaman desteklerini gördüğüm bütün çalışma arkadaşlarıma, mensubu olmakla iftihar ettiğim, her yönden daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştığım Bursa Uludağ Üniversitesi ailesine ve bütün Bursalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor, görevi devralan yeni rektör hocamıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
Tek kolu ile yüzme şampiyonu olduTek kolu ile yüzme şampiyonu oldu
Geleneksel El Sanatları Festivali 4. kez kapılarını açıyorGeleneksel El Sanatları Festivali 4. kez kapılarını açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları için istenen ceza belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Tokat'ın gizli güzelliği: Ballıca Mağarası

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Bakın hangi ilimizde?

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yemen eski Cumhurbaşkanı Salih'in mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! Mal varlıkları donduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.