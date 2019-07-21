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Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) ismiyle iş dünyası için eğitim ve konaklama merkezine dönüştürülecek tarihi Kirazlıyayla Sanatoryum binasında restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) ismiyle iş dünyası için eğitim ve konaklama merkezine dönüştürülecek tarihi Kirazlıyayla Sanatoryum binasında restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UYEM’in Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon projelerinden biri olduğunu belirterek, merkezin tamamlandığında dünyadaki en iyi üç eğitim merkezinden biri olacağını söyledi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte UYEM projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı. Anıtkabir’in mimarı Ordinaryüs Prof. Dr. Emin Onat ile ilk kadın mimarlardan Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu tarafından tasarlanan Kirazlıyayla Sanatoryum Binası’nın Cumhuriyet tarihinin en önemli eserleri arasında yer almasına rağmen 2006 yılından bu yana kullanılmadığını ve bakımsızlık yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Başkan Burkay, “Bu tarihi yapıyı doğru bir restorasyon çalışmasıyla yeni bir kimliğe kavuşturuyoruz. İş dünyası için referans eğitim merkezi olmasını hedeflediğimiz UYEM, sadece ulusal değil uluslararası çapta bir eğitim üssü olacak” dedi.

"Uludağ’ın marka değeri artacak"
UYEM’de restorasyon çalışmalarına 2018 yılının ocak ayında başladıklarını belirten Başkan Burkay, yapının tarihi dokusunu bozmamak adına çok dikkatli ve titiz bir şekilde çalışıldığını vurguladı. Toplam 143 bin 400 metrekare inşaat alanına sahip UYEM’de önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Başkan Burkay, “Proje bünyesinde otel odaları, derslik ve toplantı salonları, oditoryum, kütüphane, kapalı ve açık havuz, restoran ve kafeterya ile sosyal alanlar ve otopark yer alıyor. Zirve, kongre ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak ve iş dünyası için yaşam boyu eğitim merkezi olarak hizmet verecek UYEM, Bursa ve Uludağ’ın marka değerine de büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

"Uluslararası örnekler incelendi"
Projenin hazırlanmasında Avrupa’da yer alan Insead Business School ve Wilton Park gibi örneklerden yola çıktıklarını ifade eden Burkay, “Wilton Park’ta yılda 65’in üzerinde uluslararası kongreye düzenleniyor. Dünyanın önde gelen işletme okulları arasında yer alan Insead ise her yıl 10 binin üzerinde yöneticiye eğitim veriyor. Biz de bu örneklerden yola çıkarak UYEM’i hayata geçiriyoruz. Dünyaca ünlü eğitim kurumları ve alanında uzman isimlerle yapacağımız işbirlikleriyle UYEM, Uludağ’da eğitim ve kongre turizmini de canlandıracak” dedi.
Başkan Burkay, restorasyon çalışmalarını 2020 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

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