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  4. Uludağ yılbaşına hazır, oteller dolu

Uludağ yılbaşına hazır, oteller dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:14 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı, işletmecilerin ve tatilcilerin yüzünü güldürdü.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı, işletmecilerin ve tatilcilerin yüzünü güldürdü. Yılbaşına günler kala hazırlıkların tamamlandığı kayak merkezinde otellerin yüzde 90'ı erken rezervasyonla doldu. İşletmeciler, yılbaşı gecesi yüzde 100 doluluk orana ulaşacaklarını söyledi.
Kar yağmamasıyla birlikte sezonun geç açıldığı Uludağ'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı, tatilcilerin ve günübirlikçilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 50 santimetre olarak ölçüldüğü ve yılbaşına karlı girecek Uludağ'da, yılbaşı hazırlıkları ise tamamlandı. Yılbaşına az bir süre kala rezervasyonların hızlandığını belirten otel işletmecileri, odaların yüzde 90'ının dolduğunu, yılbaşına yüzde 100 doluluk ile gireceklerini söyledi. Uludağ Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Uludağ'da, yılbaşı gecesi, her şey dahil paketleriyle otelde konaklama ve yılbaşı balo programlarına çift kişilik katılım fiyatının 3 bin ile 4 bin lira arasında olduğunu söyledi. Türk, ''Uludağ'da yılbaşına karla girmemiz çok sevindirici bir durum. Özellikle tatilcilerin beklediği bir durumdu. Uludağ'da bütün pistler, hizmete açıldı. Otellerin doluluk oranı güzel. Halen daha rezervasyon almaya devam ediyoruz. Yılbaşına yüzde 100 doluluk oranıyla gireceğiz'' dedi.
"YABANCI TURİSTLERİN, REZERVASYON TALEBİNDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR''
Kar yağışıyla Uludağ'da hareketlilik yaşandığının altını çizen Türk, ''Özellikle yabancı turist konusunda hareketlilik yaşanıyor. Yılbaşı öncesi, yabancı turistlerin rezervasyon talebinde artış görülüyor. Yılbaşında Uludağ'a gelen misafirlerimiz 2 kişilik bir oda tutarsa, günlük konaklama bedeli 3 bin 500 lira ile 4 bin arasındadır. Bunun içerisinde yılbaşı gala programı, yemek ve içecekler var. Talepler güzel, yılbaşına günler kala neredeyse tüm odalar doldu. Odalarımızın tamamının dolmasını bekliyoruz'' diye konuştu.
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