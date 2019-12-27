Uludağ yılbaşına hazır, oteller dolu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, yılbaşına sayılı günler kala hazırlıklar tamamlandı. Kar yağışı, işletmecilerin ve tatilcilerin yüzünü güldürürken, otellerin yüzde 90'ı erken rezervasyonla doldu. İşletmeciler, yılbaşına gecesi yüzde 100 doluluk orana ulaşacaklarını söyledi.

Kar yağmamasıyla birlikte sezonun geç açıldığı Uludağ'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı, tatilcilerin ve günübirlikçilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 50 santimetre olarak ölçüldüğü ve yılbaşına karlı girecek Uludağ'da, yılbaşı hazırlıkarı ise tamamlamdı. Yılbaşına az bir süre kara rezervasyonların hızlandığını belirten otel işletmecileri, odaların yüzde 90'ının dolduğunu, yılbaşına yüzde 100 doluluk ile gireceklerini söyledi. Uludağ Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Uludağ'da, yılbaşı gecesi, herşey dahil paketleriyle otelde konaklamanın ve yılbaşı balolarına katılmanın, çift kişilik fiyatının 3 bin ile 4 bin lira arasında olduğunu söyledi. Türk, Uludağ'da yılbaşına karla girmemiz çok sevindirici bir durum. Özellikle tatilcilerin beklediği bir durumdu. Uludağ'da bütün pistler, hizmete açıldı. Otellerin doluluk oranı güzel. Halen daha rezervasyon almaya devam ediyoruz. Yılbaşına yüzde 100 doluluk oranıyla gireceğiz. dedi.

YABANCI TURİSTLERİN, REZERVASYON TALEBİNDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Kar yağışıyla Uludağ'da hareketlilik yaşandığının altını çizen Türk, Özellikle yabancı turist konusunda hareketlilik yaşanıyor. Yılbaşı öncesi, yabancı turistlerin rezervasyon talebinde artış görülüyor. Yılbaşında Uludağ'a gelen misafirlerimiz 2 kişilik bir oda tutarsa, günlük konaklama bedeli 3 bin 500 lira ile 4 bin arasındadur. Bunun içerisinde yılbaşı gala programı, yemek ve içecekler var. Talepler güzel, yılbaşına günler kala neredeyse tüm odalar doldu. Odalarımızın tamamının dolmasını bekliyoruz diye konuştu.

