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Uludağ yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilinin son günü ziyaretçi akınına uğradı. Günübirlikçiler ile yabancı turistler, Uludağ yolunda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Bursa'nın gözde kayak merkezi Uludağ'a, sömestr tatilinin son gününde ziyaretçi akını oldu. Günübirlikçiler ile yabancı turistler, Uludağ yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Uludağ'a çıkmak isteyenler, trafik yüzünden araçlarında beklerken, yanlarında getirdikleri termostan çay ve kahve içti.

Trafik nedeniyle Uludağ Oteller Bölgesi'ne çıkamayan bazı günübirlikçiler, yol üzerindeki Süleymaniye köyündeki eğimli arazileri piste çevirdi. Çocuklar, aileleriyle birlikte kartopu oynayıp, poşetlerle kaydı.

Trafik yüzünden Uludağ'a çıkamadıklarını belirten Sercan Keskin, "Çocukların karla oynaması için Uludağ'a çıkalım, dedik. Ama trafikte çocuklar huzursuzlanınca burada durduk. Burada karın keyfini çıkarıyoruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ Bursa Tatil

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