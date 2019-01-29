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Uludağ yolunda 11 kilometre araç kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 02:01 | Son Güncelleme

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ, günübirlikçilerin akınına uğradı.

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)- KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ, günübirlikçilerin akınına uğradı. Bursa-Uludağ yolunda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, Sarılan ve Milli Parklar Bölgesi mangalcılarla doldu. Ayrıca poşet ve minder ile kayarak tatilin keyfini çıkaran çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, sömestir tatilinin ikinci pazar gününde günübirlikçilerle doldu. Sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkanlar Bursa-Uludağ yolunda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Milli Parklar gişelerinde trafik durma noktasına gelirken bazı sürücülerin kontak kapattığı görüldü. Uludağ zirvede kar kalınlığı yaklaşık 160 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçüldü. GÜNÜBİRLİKÇİLERİN NAYLONLA KAYAK KEYFİ Pazar gününü karın üzerinde geçirmek isteyen günübirlikçiler, Sarıalan ve Milli Parklar bölgesindeki piknik alanlarını da doldurdu. Piknik alanlarında adım atacak yer kalmazken, mangal dumanlarından dolayı göz gözü görmedi. Mangalcıların yanında bulunan ''Bu bölgede yerde, ateş yakmak yasaktır'' tabelası da dikkat çekti. Çardaklarda oturan mangalcıların soğuktan korunmak için çardağın çevresini streç film ile kapladığı görüldü. Uludağ'ın zirvesindeki tatilciler kayak keyfi yaşarken, Sarıalan ve piknik alanlarındaki günübirlikçiler ise naylon poşet, minder ve kızaklar ile kaymanın keyfini çıkardı. Naylonlar ile kayarak karın keyfini çıkaran çocuklara, aileleri de eşlik etti. Kızakla kayanlar, selfie yaparak o anları ölümsüzleştirdi. Günübirlikçiler, uzun araç kuyrukları oluştuğunu ve zirveye çıkmakta güçlük çektiklerini bu sebepten Sarıalan ve Milli Parklar bölgesinde mangal yakıp, poşetler ve kızaklar ile kaymanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

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