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  4. Uludağ yolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu

Uludağ yolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Günübirlikçiler, yerli ve yabancı turistler, Uludağ'ın girişinde 4 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı kayakseverler ise Uludağ yolu üzerindeki Süleymaniye köyünü piste çevirdi.
Bursa- Uludağ arasındaki yolda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Teleferikte de yoğunluk yaşanırken, Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, şehir merkezinde yağan yağmura aldırış etmeden teleferik istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.
ULUDAĞ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖYLERİ PİSTE ÇEVİRDİLER
Yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ise Uludağ yolu üzerindeki Süleymaniye Köyü'ndeki eğimli arazileri piste çevirdi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ve gençler, Süleymaniye köyünde kayak yaparak, kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Birçok kişi, piste çevirdikleri arazide doyasıya eğlendi.
'İSTANBUL'DAN GELDİK, ULUDAĞ'A ÇIKMAK MÜMKÜN OLMADI'
Trafik sebebiyle Uludağ'a çıkamadıkları için kendilerine alternatif üreterek kar yağışının keyfini çıkardıklarını söyleyen Livanur Gürgen, "Karda oynamak istedik. Bursa şehir merkezine kar yağmayınca biz de Uludağ'a çıkmak istedik. Hafta sonu çok trafik olduğu için Uludağ'a çıkılmıyor. Biz de çıkamadık. Trafik olunca biz de buraya geldik. Kayıyoruz, kartopu oynuyoruz" dedi.
Hafta sonu tatilini Uludağ'da değerlendirmek için İstanbul'dan geldiğini fakat trafik sebebiyle Uludağ'a çıkamadığını söyleyen Oğuzhan Suzan ise "Uludağ'da kayak yapmak istedik. 4-5 kilometre trafik var. Çıkmak mümkün olmadı. Biz de aşağılarda eğlenmeye çalışıyoruz. Geçen yıl geldiğimizde de 5-6 saat çıkmakta zorlanmıştık. Geçen yıldan tecrübeliyiz. İstanbul'da kar olmayınca biz de buralarda kar görmeye geldik" diye konuştu.

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