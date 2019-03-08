HABER

Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

BURSA'da geçen hafta sonu tatil için geldikleri Uludağ'dan İstanbul'a dönen öğrencileri taşıyan otobüs Dobruca mevkiinde yaptığı kaza sonucu gözaltına alınan şoför Hüseyin Cingöz, sorgulaması tamamlandıktan sonra Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.

Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da geçen hafta sonu tatil için geldikleri Uludağ'dan İstanbul'a dönen öğrencileri taşıyan otobüs Dobruca mevkiinde yaptığı kaza sonucu gözaltına alınan şoför Hüseyin Cingöz, sorgulaması tamamlandıktan sonra Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. 48 kişinin yaralandığı kazanın ardından hastanede gördüğü tedavi sonrası gözaltına alınan Cingöz, savcılık ifadesinde frenlerinin şiştiğini söyledi. Şoför Hüseyin Cingöz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Doburca mevkiinde geçen hafta sonu meydana geldi. İstanbul'daki bir Anadolu lisesinin öğrencilerini taşıyan Hüseyin Cingöz yönetimindeki 34 DE 8542 plakalı otobüs, daha önce de birçok kazanın meydana geldiği Doburca yolunda devrildi. Bariyerlere çarparak durabilen otobüste bulunan 41 öğrenci, 6 öğretmen ve şoför yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere götürdü.
Kazadan sonra beyin kanaması riski olan sürücü Hüseyin Cingöz günlerce polis nezaretinde hastanede kaldı. Taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Hüseyin Cingöz, Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Otobüs şoförü Hüseyin Cingöz 'Ben o yolun otobüslere kapalı olduğunu bilmiyordum. Bilsem o kadar çocuğun hayatını tehlikeye atmazdım. Yoldayken frenler şişti, duramadım" dedi. Hüseyin Cingöz, savcılıkça alınan savunmasından sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbestUludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbestUludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbestUludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor
Engelleri sanatla aştıEngelleri sanatla aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Karar bugün verildi! Gözaltılar başladı

Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.