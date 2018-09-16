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Uludağ yolunda devrilen kamyonetten çıkıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

Uludağ yolunda devrilen kamyonetten çıkıp kaçtılar

Bursa'da, Uludağ yolunda inşaat kalıbı yüklü bir kamyonet devrildi, araçtaki 3 kişi kaçtı.

Alınan bilgiye göre, daha önce yaşanan kazalar nedeniyle kamyonet, kamyon ve otobüs gibi araçların girmesi yasak olan Bursa-Uludağ yolundan Dobruca Mahallesi'ne giden yolda bir inşaat şirketine ait 16 JKY 87 plakalı kamyonet devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerine geldiklerinde herhangi bir sürücü ya da yaralıya rastlamadı. Görgü tanıkları, devrilen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişinin kaçtığını iddia etti. Kaçan kişilerin firmanın inşaat işçileri olduğu ileri sürüldü.

Kaza nedeniyle kamyonetin kasasındaki kalıplar yola savrulurken, araçtan sızan yakıt ve yağ nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, kaçtığı öne sürülen işçileri bulmak için çalışma başlattı.

Yolun ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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