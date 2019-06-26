HABER

Uludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 02:05 | Son Güncelleme

BURSA’da Uludağ yolunda bir restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradan söndürüldü.

Uludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Uludağ yolunda bir restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradan söndürüldü.
Bursa-Uludağ yolu İnkaya mevkiinde bulunan bir restoranda saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sararken, çevre sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu ormanlak alana sıçramadan söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında, tesis kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Uludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldüUludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldüUludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Nemrut Dağı'na zorlu yolculukNemrut Dağı'na zorlu yolculuk
Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralıTur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Antalya’da turistlerin trafik kazası: 1 turist öldü, 5’i turist 7 yaralıAntalya’da turistlerin trafik kazası: 1 turist öldü, 5’i turist 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (3)

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (3)

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.