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ULUDAĞ YOLUNDA TİPİ VE SİS, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

BURSA'nın yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Bursa-Uludağ yolunda etkili oluyor.

BURSA'nın yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Bursa-Uludağ yolunda etkili oluyor. Yoğun tipi ve fırtının hakim olduğu dağ yolunda bir çok araç yolda mahsur kalırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi alıyor.
Bursa'nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kısa süre içerisinde karla kaplanan Bursa-Uludağ yolunda kar fırtınası ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bir çok araç yolda kalırken, maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Yoğun sis sebebi ile görüş meseafesi 10 metreye kadar düştü. Belediye ve Karayollraı Ekiplerinin karla mücadelesi devam ederken, Jandarma ekipleri, zincirsiz ve kış lastiksiz araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor. Araçları ile yolda kalan vatandaşların, zincir taktığı görülürken, kara saplanan araçlar ise çekici yardımı ile kurtarılıyor. Bursa'nın yüksek kesimlerdeki kar yağışının önümüzdeki güne kadar devam edeceği bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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- Yolda kalan araçlardan görüntüler
- kar yağışı ve tipiden görüntüler
- jandarma ekiplerinden görüntüler
- zincir takan sürüclerden görüntüler
- Dosya Adı: 1501uludagtıpı
- Süre: 03.52 Boyut: 431 MB
Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA(DHA)

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