HABER

Uludağ yolunun havadan kar manzarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, beyaza bürünen dağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.

Uludağ yolunun havadan kar manzarası

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, beyaza bürünen dağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.
Uludağ'da, dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ile kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Bursa-Uludağ yolunda çok sayıda zincirsiz araç yolda kaldı. Bazı araçların kara saplandığı görülürken, zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ile tuzlama araçları ile karla mücadele ederken, jandarma ekipleri, Bursa'dan Uludağ'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz devam etmesine izin vermedi. Zirve karla kaplanırken, dağ yolu da beyaza büründü. Drone ile havadan görüntülenen Uludağ yolundaki kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı.

FOTOĞRAFLI

Uludağ yolunun havadan kar manzarasıUludağ yolunun havadan kar manzarasıUludağ yolunun havadan kar manzarasıUludağ yolunun havadan kar manzarası

PARTNERBütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...Bütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...
Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdıAnkara'da kar yaşamı zorlaştırdı
Düzce-Zonguldak yolunda ulaşım durdu, araçlar traktörle çekildiDüzce-Zonguldak yolunda ulaşım durdu, araçlar traktörle çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar!

Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar!

Gergedan gribi (gergedan virüsü) nedir, iddialar doğru mu? Kritik açıklama geldi

Bakanlık yayınladı, iddia gündemi sarstı! Gergedan gribi...

Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e suç duyurusu!

Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e suç duyurusu!

Otobüste liseli kızları tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste liseli kızları taciz etmişti! Skandal savunma

Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.