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Uludağ’a çıkacaklar dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 09:04 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ beyazlara bürünürken, teleferikle zirveye çıkacaklara uyarı geldi.140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferiği olan Bursa Teleferik Aş.

Uludağ’a çıkacaklar dikkat

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ beyazlara bürünürken, teleferikle zirveye çıkacaklara uyarı geldi.
140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferiği olan Bursa Teleferik Aş. kış bakımına alınmasının ardından sezon öncesi çalışma saatlerini de tekrar düzenledi. .
Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada, ’Bugün itibarıyla çalışma saatlerimiz 08.00- 20.00 olarak güncellenecektir. Değerli misafirlerimizin bilgisine" denildi.

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