Uludağ’a çıkacaklar dikkat

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ beyazlara bürünürken, teleferikle zirveye çıkacaklara uyarı geldi.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferiği olan Bursa Teleferik Aş. kış bakımına alınmasının ardından sezon öncesi çalışma saatlerini de tekrar düzenledi. .

Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada, ’Bugün itibarıyla çalışma saatlerimiz 08.00- 20.00 olarak güncellenecektir. Değerli misafirlerimizin bilgisine" denildi.

