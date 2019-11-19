Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar öğretmenlere ve yanlarındaki bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek.

Bursa Teleferik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 144 kabiniyle saatte 1500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferiğin kışlık bakımları tamamlandı.

Bursa Teleferik, 19-25 Kasım'da öğretmenlere ve yanında gelen bir öğrenciye tek seferlik ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlayacak.

Öğretmenlerin bu hizmetten faydalanabilmesi için öğretmen kimliğinin ibrazının zorunlu olduğu bildirildi.

