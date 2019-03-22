Uludağ’a hekim çıkarması

VM Medical Park Bursa Hastanesi, tıp dünyasına katkı sunmaya devam ediyor. Uludağ’da aynı gün gerçekleşen önemli iki kongrede hekimler beyin fırtınası yaptı.

15. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri’nde kısmi (unikondiler) diz protezi hakkında sunum yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi-Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, “Bu protezin en önemli farkı orta yaş grubuna konabilmesidir. Özellikle 45 yaş üstü olan ve dizinde diğer tedavi yöntemlerini (ilaç,eklem içi enjeksiyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon) kullanmasına rağmen düzelme görülmeyen hastalarda tercih edilir. Ancak ileri yaştaki hastalardada oldukça başarılı bir protezdir. Hastaların en çok istediği, ameliyattan sonra dizini tam bükebilmesine olanak sağlar.Anatomik olduğundan hasta bir süre ameliyat olduğunu unutacak kadar iyi hisseder. Diğer protezlere göre daha kısa kesikle yapılır ve kanama çok azdır. Hastanede uzun yatış gerektirmez,aynı akşam hasta yürütülebilir. Çok kilolu hastalara ve romatizması olanlara uygulanamaz. Bu protezin doğru bir şekilde uygulanması ve bunun öğrenilmesi zor olduğundan her hastanede ve her ortopedi hekimi tarafından yapılamamaktadır. Bu ameliyat için deneyimli bir ortopedi ve travmatoloji hekimi tercih edilmelidir” diye konuştu.

BAŞ AĞRISI YAPAR

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi’nde sunum yapan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Uzar da baş ağrısı ve migren konusunda şunları söyledi:

“Baş ağrısında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Başağrısı olan 10 yaş altı ve 60 yaş üstü kişiler önemli. İlk kez şiddetli baş ağrısı olması, daha önce benzer hiç kötü baş ağrısı olmaması, kararlı birkaç gün süren veya zamanla kötüleşen baş ağrısı önemli. Var olan ağrının seyrinde ve şiddetinde değişiklik olmuşsa, baş ağrısına nörolojik fonksiyon bozukluğu bulguları eşlik ediyorsa ve ağrı kesici tedaviye yanıt alınmıyorsa oldukça dikkatli olmak ve mutlaka nöroloji uzmanına başvurmak gerekir. Genellikle öksürme, hapşırma, ıkınma ve cinsel aktivite gibi zorlayıcı bir durum esnasında başağrısı oluyorsa mutlaka beyin filmi gerekir. Vertigo ise hastaların, etrafın kendi çevresinde veya kendisinin etrafın çevresinde dönmesi şeklinde algıladığı bir hareket illüzyonudur. Vertigonun sebepleri de beyin hastalıkları, iç kulak hastalıkları, bazı ilaçlar, kalp ritim bozukluğu yorgunluk ve hipertansiyon olarak sıralanabilir.”



