Uludağ’a kar sürprizi

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden olan Uludağ’da kar sürprizi yaşandı.

2543 yüksekliğiyle Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Bursa Uludağ’a Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü üyeleri Öğretmenler Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenledi. Sabahın erken saatlerinde Oteller bölgesinden başladıkları yürüyüşte Madenler bölgesinden Büyük Zirve yoluna çıkan dağcılar karla karşılaştı. Beyazlara bürünen Uludağ’da faaliyeti tamamlayan dağcılar yaklaşık 24 kilometre yürürken, o anları kayıt altına almayı ihmal etmedi.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise Çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.

