HABER

Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Bursa'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a gece saatlerinde kar yağdı. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi beyaza büründü. Kar yağışı, oteller bölgesinde ise etkili olmadı. Büyük Zirve'de kamp yapan Dağcılar Topluluğu üyelerinin çadırları da karla kaplandı. Dağcılar Topluluğu Başkanı Koray Sır, 1 günde 3 mevsimi yaşadıklarını belirterek, "Büyük Zirve’de bembeyaz bir cennete uyanmak geçirdiğimiz zorlu gece sonrası oldukça keyifliydi. Dağ ve zirve koşullarının hiçbir zaman şakaya gelmeyeceğini, mutlaka tırmanış öncesi ekipman, hava durumu, ekip hazırlıklarının doğru yapılması gerektiğini görmüş olduk. Ne mutlu ki öngörülerimiz fazlası ile doğru çıktı ve kontrollü bir şekilde acil durum konaklamamızı gerçekleştirdik. Büyük Zirve'den Küçük Zirve'ye iniş yaptıktan sonra oteller bölgesinde faaliyetimizi sonlandırdık" dedi.

PARTNERDilencinin yaptığını görenler... Herkesi kandırmışDilencinin yaptığını görenler... Herkesi kandırmış
Mehmet Paksoy'u şehit eden PKK'lı terörist yakalandıMehmet Paksoy'u şehit eden PKK'lı terörist yakalandı
Atatürk Üniversitesi kampüsünde sonbahar renkleriAtatürk Üniversitesi kampüsünde sonbahar renkleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

Meteoroloji uyarmıştı! Adıyaman'da sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi!

Meteoroloji uyarmıştı! Adıyaman'da sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi!

Aksaray'da dehşete düşüren olay! İki yeğeninin kafasına sıktı!

Aksaray'da dehşete düşüren olay! İki yeğeninin kafasına sıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klasik otomobil şöleni başlıyor

Klasik otomobil şöleni başlıyor

İzzet Çapa'nın kardeşi Onur Uğurlu gözaltına alındı

İzzet Çapa'nın kardeşi Onur Uğurlu gözaltına alındı

Erzincan'da kahreden haber: 1 şehit, 3 asker yaralı

Erzincan'da kahreden haber: 1 şehit, 3 asker yaralı

Mehmet Paksoy'u şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

Mehmet Paksoy'u şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

İstanbul'da 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.