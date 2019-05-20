Uludağ’a rekor ziyaretçi sayısı

Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parkları, geçen yıl ziyaretçi rekoru kırdı. Tercihini doğadan yana kullanan 35 milyondan fazla kişi yıl boyunca buralara akın ederken, Uludağ Milli Parkı’nı ise yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) verilerine göre, Türkiye’de 43 milli park ve 229 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı ve 111 tabiat anıtı bulunuyor. Kurum koruması altındaki alanlara yapılan yatırımlar, buraların sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Yılın her mevsiminde doğaseverlere pek çok güzelliği bir arada sunan koruma alanları kimi zaman insanları yeşile davet ediyor, kimi zaman yaban hayvanlarını gözleme imkanı sunuyor, kimi zamansa bembeyaz kar örtüsüyle el değmemiş doğayı keşfetme fırsatı veriyor.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2018 yılında en çok ziyaret edilen ilk 5 korunan alan arasında yer alan Uludağ Milli Parkı üçüncü sırada yer aldı. Sıralamada Gaziantep’te bulunan Burç Tabiat Parkı 3 milyon 629 bin 325 ziyaretçisiyle birinci sırada yer alırken, ikinci 2 milyon 125 bin 552 kişi ile Ankara Soğuksu Milli Parkı oldu. Uludağ Milli Parkı 1 milyon 949 bin 845 kişi ziyaretçi sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.



