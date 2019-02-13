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Uludağ’da 1 kişinin öldüğü, 2 liralık tuvalet ücreti kavgası şüphelileri adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

7 KİŞİ TUTUKLANDI Uludağ'da iki grup arasında çıkan ve Yusuf Köse’nin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, mahkemeye sevk edildi.

Uludağ’da 1 kişinin öldüğü, 2 liralık tuvalet ücreti kavgası şüphelileri adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI
Uludağ'da iki grup arasında çıkan ve Yusuf Köse’nin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 3 güvenlik görevlisini 'adam öldürmek ve yaralamak' suçundan, kayak kiralama işi yapan 4 şüpheliyi de 'kolluk kuvvetlerine direnme ve saldırma' suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi. 22 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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