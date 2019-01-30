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Uludağ’da 1 metre kar var...Tatilciler pistlere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 19:04 | Son Güncelleme

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da 2 gündür yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da 2 gündür yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Amatör kayakçıların sahneye çıktığı pistlerde zaman zaman kazalar yaşanırken, tatilciler 1 metreyi geçen karda kayarak selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
Uludağ’da kar yağışı 2 gündür devam ederken, kar kalınlığı sabah saatlerinde 101 santimetre olarak ölçüldü. Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçi tatilciler tur otobüsleri ile geldikleri Uludağ’da pistleri doldurdu. 1 metreyi aşan karın keyfini çıkartan tatilciler kayak ve snowboard yaparak pistleri boş bırakmadı. 2019 yılının ilk haftasında yoğun kar yağışıyla ile karşılaşan tatilciler kayak pistlerini doldurdu.
Pistlerde zaman zaman ufak kazalar yaşanırken, amatör kayakçılar düşmekten kurtulamadı. Amatör kayakçıların imdadına ise tecrübeli kayak eğitmenleri yetişti. Ayrıca bazı tatilciler kar motoru kiralayarak karda aksiyon yaşamanın keyfini yaşadı.
Çocuklar kızaklarıyla kaymanın keyfini çıkarttı. Uludağ’da karın keyfini çıkartan tatilciler fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Eksilere inen soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, 1 metreyi aşan karın üzerine yatarak selfie yaptı. Ayrıca kayak yapan tatilciler pistte fotoğraf çekildi. Otellerin doluluk oranı ise yüzde 80 olduğu öğrenilirken, Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 15 derece ölçülürken en yüksek sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.

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