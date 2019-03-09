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Uludağ'da 112 ekipleri, 4 ayda 500 travma ve yaralıya müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapan 112 Acil Servis ve Sağlık Hizmetleri ekipleri, Aralık ayında bu yana yaklaşık 500 yaralı ve travmaya müdahale etti.  Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da 24 saat görev yapan 112 Acil Servis ve Sağlık Hizmetleri istasyonları ekipleri, tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin düşme, yaralanma ile soğuktan ve olumsuz hava şartlarından kaynaklanan travmalara yerinde müdahale ediyor.

Uludağ'da 112 ekipleri, 4 ayda 500 travma ve yaralıya müdahale etti

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapan 112 Acil Servis ve Sağlık Hizmetleri ekipleri, Aralık ayında bu yana yaklaşık 500 yaralı ve travmaya müdahale etti.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da 24 saat görev yapan 112 Acil Servis ve Sağlık Hizmetleri istasyonları ekipleri, tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin düşme, yaralanma ile soğuktan ve olumsuz hava şartlarından kaynaklanan travmalara yerinde müdahale ediyor. Durumu ağır vakaları ise kent merkezindeki hastanelere ulaştırıyor. Biri paletli, diğeri 4x4 kar lastikli olmak üzere 2 tam donanımlı ambulansla vakalara müdahalede bulunan sağlık ekipleri, 4'er kişilik gruplar halinde 24 saat esasına dayalı nöbet tutuyor.
4 AYDA 500 YARALI VE TRAVMAYA MÜDAHALE EDİLDİ
Uludağ'ın kış turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, ''Gerek yaz gerekse kış döneminde Uludağ ciddi talep görüyor. Özellikle sömestir tatilinde aşırı bir taleple karşı karşıya kalabiliyoruz. Aralık ayında başayan sezonla, bugüne kadar Uludağ'da 2 bin başvuru oldu. Bunlardan 500'üne 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. 500 kişiden 340'ına sömestr tatilinde müdahale edildi" diye konuştu.

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Uludağ'da 112 ekipleri, 4 ayda 500 travma ve yaralıya müdahale ettiUludağ'da 112 ekipleri, 4 ayda 500 travma ve yaralıya müdahale ettiUludağ'da 112 ekipleri, 4 ayda 500 travma ve yaralıya müdahale etti

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