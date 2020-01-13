HABER
  4. Uludağ’da 1,5 metre karda yürüdüler, kar üstünde güreş tuttular

Uludağ’da 1,5 metre karda yürüdüler, kar üstünde güreş tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a yürüyüş için çıkan dağcılar, kar üstünde güreş tuttu.Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden 2 bin 500 metre ile Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan kar kalınlığı 1.5 metreye yaklaştı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a yürüyüş için çıkan dağcılar, kar üstünde güreş tuttu.
Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden 2 bin 500 metre ile Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan kar kalınlığı 1.5 metreye yaklaştı. Teleferikle Oteller Bölgesinden çıkan dağcılar, Çobankaya yolu üzerinden Sarıalan’a yaklaşık 6 kilometre yürüdü. Zirvede kar ve güneşin tadını çıkaran, dağcılar iki mevsimi aynı günde yaşadı. Kimsenin ayak basmadığı kar zemini minder gibi kullanan dağcılar, güreş tuttu. Ortaya pehlivanlara taş çıkartan görüntüler çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Elektrikli sobadan yangın çıktı, kış ortasında evsiz kaldılarElektrikli sobadan yangın çıktı, kış ortasında evsiz kaldılar
Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı!Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari Valiliği duyurdu: 15 gün boyunca yasaklandı

Valilik duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı

Elektrikli sobadan yangın çıktı, kış ortasında evsiz kaldılar

Elektrikli sobadan yangın çıktı, kış ortasında evsiz kaldılar

Son dakika! Hakkari'de Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı

Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı!

Erzurum'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kimseye aldırış etmediler!

Evini adeta müzeye çevirdi! 20 yıldır topluyor

Evini adeta müzeye çevirdi! 20 yıldır topluyor

Sarıyer'de tehlikeli anlar! Motosikletlilerin kazası kask kamerasında

Sarıyer'de korkunç anlar kask kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.