Uludağ'da 2 saatlik eğitimle kayak yapmanın keyfine varıyorlar

Uludağ'ın Türkiye'de kış turizminin "kalbi" olduğunu belirten Usta, konum ve lojistik olarak önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Usta, geç kar yağışına rağmen iyi bir sezon açılışı yaptıklarını vurgulayarak, "Kendi ülkemizde kendi insanımızı ağırlayıp kış turizmini yaşatmak bizim için onurdur. Eskiden insanlar yurt dışına çıkıyordu. Son yıllarda artık insanları burada tutmanın yollarını aramaya başladık ve yapıyoruz. Fiyatları indirgedik." diye konuştu.

Avrupa'yla karşılaştırıldığında kayak eğitimi olarak Türkiye'nin çok önde olduğuna dikkati çeken Yahya Usta, şöyle devam etti:

"Biz de bir tatilci en fazla 2-3 gün kalıyor. En kısa zamanda kayağı öğretip, sevdirmemiz gerekiyor. Bu sorumluluk bize düşüyor ve bunu sağladığımızı düşünüyorum. Burada derneğimizin bir ofisi var. Büyük kayakçılar geldiğinde istedikleri bir eğitmenden ders alacaksa ofise müracaat ediyor. Biz oradaki gerçek eğitmenler olarak Uludağ'a hizmet vermek için dolu doluyuz. Son yıllarda ders ücreti olarak da çok fazla zam yapmadık. Dönem dönem de geri çekiyoruz. Tüm eğitmenlerimiz de kayıt altındayız. Eğitmenlerimiz çok hızlı kayak öğretebiliyor."