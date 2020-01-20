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  4. Uludağ’da acemi kayakçılara 2 saatte eğitim

Uludağ’da acemi kayakçılara 2 saatte eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla Uludağ’a akın eden tatilciler pistleri doldurdu.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla Uludağ’a akın eden tatilciler pistleri doldurdu. Acemi kayakçılar ise 2 saatte kayak yapmayı öğreniyor.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da kayak yapmak isteyen tatilciler ve günübirlikçiler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmayı öğreniyor. Sezonun biraz geç açılmasına rağmen yarıyıl tatilinde otellere ve pistlere akın eden yerli ve yabancı turistler, karın her türlü keyfini çıkartıyor. Acemi kayakçılar ise düşe kalka kaymayı öğrenirken, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği’ne üye hocalarla 2 saatte kayak yapmak mümkün oluyor. Uludağ’da 170 eğitmen, saatlik 250 liraya ders veriyor.
Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, Türkiye genelinde 300 üyeleri olduklarını ifade ederek, “Merkezimiz Uludağ’ın yanı sıra Sarıkamış, Erciyes, Bolu Kartalkaya gibi illerimizde kış turizmimiz başlamıştır. Sezon bu yıl geç başladı. 20 gün geriden geliyoruz diyebilirim. Yılbaşında güzel bir kar yağışı oldu. Bütün ümidimiz yarıyıl tatilidir. Şuana kadar doluluk oranı da gayet iyi seviyededir” dedi.
“Kendi insanımızı, kendi ilimizde, ülkemizde, dağımızda tutabilmeyi hedefliyoruz" diyen Usta, “Bizler fiyatlandırmayı uygun seviyede tutuyoruz. İnsanlarımıza kaliteli hizmeti ucuza verebilmenin hesabını yapıyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçiririz” şeklinde konuştu.
Eğitmenler olarak 2 saatte kayak öğrettiklerini belirten Usta, “Bu konuda çok iddialıyız. Başka ülkelere gittiğiniz zaman onların 8 saatte öğrettiği kayağı biz 2 saatte öğretiyoruz. Bu bizim için kayda değer bir durumdur” ifadelerini kullandı.
Uludağ’da bugün hava sıcaklığı -11 dereci gösterirken, kar kalınlığı ise 110 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ güne ise kar yağışı ile başladı.

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