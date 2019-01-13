Uludağ'ın yabancı turistler açısından daha çok tercih edilmesi, dört mevsim ziyaretçi ağırlayabilmesi ve tek merkezden yönetilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesince proje hazırlandı.

- "Orada daha fazla bir potansiyel ortaya koymalıyız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin Türkiye'nin önemli gelir kalemleri arasında yer aldığını söyledi.

Aktaş, Türkiye'nin yıllık 40 milyondan fazla turisti ağırladığını belirterek, "Bursa olarak biz bu pastadan çok büyük pay almıyoruz. Bursa, termal, sağlık, eğitim Uludağ ve deniz turizm gibi birçok potansiyeli barındırıyor." dedi.

Uludağ'ın Türkiye'nin en önemli değerlerinden olduğunu anlatan Aktaş, "Uludağ'da ulaşım, otopark, pahalılık, günübirlik tesisler noktasında sıkıntı var. Ayrıca Uludağ'dan sadece kışın değil, dört mevsim faydalanmak istiyoruz. İç turizmde pek bir değişim yok ama diğer ülkelerden mükemmel bir akım var. Bunun için orada daha fazla bir potansiyel ortaya koymalıyız." dedi.

- "Tek elden yönetilmiş olacak"

Aktaş, Uludağ'da yetki karmaşasının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uludağ'daki durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a anlattık. Hazırladığımız projeleri Bakanımıza takdim ettik. Bakanımız, 'Alman Lisesinde okurken butik turlar yapıyordum. Öğrencileri Uludağ'a getiriyordum. Uludağ'ın bende ayrı bir yeri var.' dedi. Hem günübirlikçiler hem de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından gelenler için daha rahat bir ortam sunacağız. 'Alan Başkanlığı' modeli üzerinde çalışıyoruz. Aslında Uludağ'daki bu kaotik ortam birilerinin işine geliyordu. Şikayetçi gibi görünüyorlardı. Yeni sistemde, 'Alan Başkanlığı' marifetiyle tek elden yönetilmiş olacak."

