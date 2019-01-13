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Uludağ'da "Alan Başkanlığı" gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın "Alan Başkanlığı" sistemiyle yönetilmesi için çalışma başlatıldı - Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sunulan projeyle Uludağ'ın tek merkezden yönetilmesi ve dört mevsim turist hareketliliğinin sağlanması hedefleniyor - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Hem günübirlikçiler hem de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından gelenler için daha rahat bir ortam sunacağız"

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın "Alan Başkanlığı" sistemiyle yönetilmesi için çalışma yapılıyor.

Uludağ, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olarak kış ve kayak turizminin önemli bir merkezi konumunda bulunuyor.

Osmangazi Köprüsü'nün yapılmasının ardından İstanbul'dan 2,5-3 saatlik bir sürede ulaşılabilen Uludağ'a kara yoluna alternatif olarak Bursa kent merkezinden 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de çıkılabiliyor.

Bursa merkezden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Uludağ'daki 17 otel, 7 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Her yıl kayak sezonunun açılmasıyla binlerce kişiyi ağırlayan kayak merkezinde, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ile bin 980 metre arasında uzunluklara sahip 20 kayak pisti bulunuyor.

Uludağ'ın yabancı turistler açısından daha çok tercih edilmesi, dört mevsim ziyaretçi ağırlayabilmesi ve tek merkezden yönetilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesince proje hazırlandı.

Uludağ'ın tek elden yönetilmesi için "Alan Başkanlığı" oluşturulmasına yönelik proje, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sunuldu.

- "Orada daha fazla bir potansiyel ortaya koymalıyız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin Türkiye'nin önemli gelir kalemleri arasında yer aldığını söyledi.

Aktaş, Türkiye'nin yıllık 40 milyondan fazla turisti ağırladığını belirterek, "Bursa olarak biz bu pastadan çok büyük pay almıyoruz. Bursa, termal, sağlık, eğitim Uludağ ve deniz turizm gibi birçok potansiyeli barındırıyor." dedi.

Uludağ'ın Türkiye'nin en önemli değerlerinden olduğunu anlatan Aktaş, "Uludağ'da ulaşım, otopark, pahalılık, günübirlik tesisler noktasında sıkıntı var. Ayrıca Uludağ'dan sadece kışın değil, dört mevsim faydalanmak istiyoruz. İç turizmde pek bir değişim yok ama diğer ülkelerden mükemmel bir akım var. Bunun için orada daha fazla bir potansiyel ortaya koymalıyız." dedi.

- "Tek elden yönetilmiş olacak"

Aktaş, Uludağ'da yetki karmaşasının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uludağ'daki durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a anlattık. Hazırladığımız projeleri Bakanımıza takdim ettik. Bakanımız, 'Alman Lisesinde okurken butik turlar yapıyordum. Öğrencileri Uludağ'a getiriyordum. Uludağ'ın bende ayrı bir yeri var.' dedi. Hem günübirlikçiler hem de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından gelenler için daha rahat bir ortam sunacağız. 'Alan Başkanlığı' modeli üzerinde çalışıyoruz. Aslında Uludağ'daki bu kaotik ortam birilerinin işine geliyordu. Şikayetçi gibi görünüyorlardı. Yeni sistemde, 'Alan Başkanlığı' marifetiyle tek elden yönetilmiş olacak."

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