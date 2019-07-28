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Uludağ'da Arap turist bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 10:58 | Son Güncelleme

BURSA'da, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yaz aylarında Arap turistlerin akınına uğruyor.

Uludağ'da Arap turist bereketi

Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yaz aylarında Arap turistlerin akınına uğruyor.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler, Uludağ'ın doğal güzelliklerini keşfe çıkıp, bu anları fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor. Telesiyeje binen, kiraladıkları bisikletlerle gezen Araplar, neşeli görüntüler sergiliyor. Arap turistler, Türk mutfağına özgü yemekleri tercih ederken, ülkelerine götürmek için de hediyelik eşya almayı ihmal etmiyor.
İşletmeciler, çoğunluğu Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin havasının serin olması nedeniyle Uludağ'ı tercih ettiğini söyledi. Turistler ise Uludağ'ı çok beğendiklerini havasına ve manzarasına hayran kaldıklarını ifade etti.
BİR KEZ DAHA GELMEK İSTİYORLAR
Arap kafilesinde yer alan Abdullah Musabah Al Mubaihsi, Umman’dan Türkiye’ye geldiklerini ve Uludağ’ı merak ettiklerini belirtti. Al Mubaihsi, "İstanbul’a 2 gün önce gelmiştik, merak ettiğimiz için Bursa’ya gelerek Uludağ’ı görmek istedik. Her şeyiyle memnunuz, burada hiçbir sıkıntı yok. İnşallah bir kez daha buraya gelmek istiyoruz” dedi.
Ailesiyle birlikte Uludağ’ı ziyaret eden Zümrüt Şahin de, "Muhteşem bir hava. Gerçekten çok güzel. Memnun kaldık, insanın doğaya çok ihtiyacı var, şu manzara müthiş. Oksijen çok güzel, zaten İstanbul’da yeşil alan kalmadı, burası bulunmaz nimet, umarım bundan sonra deforme olmaz bu gibi yerler. Teleferikle çıkarken dağları, ağaçları görmek bize inanılmaz keyif verdi, herkes gelip görmeli" ifadelerini kullandı.
ARAPLARIN YEŞİLE SEVGİLERİ VAR
ATV'lerin doğaya zarar verdiği için yasaklanmasının ardından turistlerin gözdeleri ise bisikletler oldu. İşletmeci Turgay Ünal, Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek “Çok memnun kalıyorlar. Yazın da gelen turistler çoğunlukla Araplar oluyor. Arapların doğaya, yeşile sevgileri var. Serin olduğu için burası tercih ediyorlar. Sarıalan, aktivitelerden ötürü daha fazla kalabalık oluyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Uludağ'da Arap turist bereketiUludağ'da Arap turist bereketiUludağ'da Arap turist bereketiUludağ'da Arap turist bereketi

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