Bursa'da diyabet hastalığına dikkati çekmek amacıyla 17 şehirden 190 kişinin katılımıyla düzenlenen "Arkadaşım Diyabet" etkinliği başladı.

Diyabetli Çocuklar Eğitim Vakfı (DİYAÇEV), Geleceğin Yıldızları ve Koç Üniversitesince gerçekleştirilen etkinlik, Uludağ'da bir otelde yapılıyor.

Kampa katılan aileler ve çocukları, diyabetle ilgili teknik ve tıbbi olarak bilinçlendirilip düzenlenen aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, AA muhabirine, daha önce İznik ilçesinde 10 yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinliği iki yıldır Uludağ'da yaptıklarını söyledi.

Diyabette eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Hatun, bu kampın asıl amacının çocukları ve aileleri bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hatun, şunları kaydetti:

"Bir taraftan anne ve babaları eğitiyoruz bir taraftan da çocukları eğitiyoruz. Diyabetli olmayan çocukları da kardeşleri konusunda bilinçlendiriyoruz. Bizim açımızdan sıra dışı bir aktivite. Dünyada da bu kampların birçok örneği var. Türkiye'de bu kapsamda düzenlenen ilk kamp. Çok kapsamlı bir eğitim programı. Beslenme programı, insülin pompa tedavisi ve bütün konuları içeren bir program."