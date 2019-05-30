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Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Uludağ’da 2 kadın turistin kaybolduğu ihbarı asılsız çıktı.

Uludağ’da 2 kadın turistin kaybolduğu ihbarı asılsız çıktı. Jandarmaya yapılan telefon ihbarının ardından saatlerce ormanda kadın turistleri 6 saat arayan yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma ekibi olayın asılsız olduğu ortaya çıkınca normale döndü. Aynı telefon numarasından farklı illere de aynı ihbarın yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, ihbarcının peşine düştü.
İhbara göre, Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ’da gezintiye çıkan ve havanın kararmasıyla kaybolduklarını söyleyen iki yabancı turist jandarmadan yardım istedi. 156 Jandarma hattına yapılan ihbar üzerine harekete geçen JAK, AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma ekibi, Uludağ’a çıkarak kaybolan turistleri aradı. İhbar gelen telefon sinyalinden konum belirlemeye çalışan ekipler, yardım isteyenlerin konumuna bir türlü ulaşamadı.
Gerçek saatler sonra ortaya çıktı
Gece boyu telefon sinyalinden konum belirlemeye çalışan ekipler, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Uludağ’dan ayrıldı. Jandarmayı arayarak "kaybolduk" ihbarı veren telefon numarasının Ardahan ve başka birkaç ili de aradığı, yalan ihbar verdiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yalan ihbar yapan kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

Uludağ’da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti
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