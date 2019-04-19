Uludağ’da bahar karı

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’da Nisan ayı ortası olmasına rağmen lapa lapa kar yağıyor. Kayak sezonunu kapatan Uludağ’da pistlerde kayak yapacak kadar kar var.

Kayak sezonunu kapatan Uludağ’da nisan ayı gelmesine rağmen kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

2543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’da kar kalınlığı 6 santimetre artarak 26’ya ulaştı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, bugün hafif kar yağışı beklenen Uludağ’da hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 2 derece olacağı tahmin edilirken, cumartesi ve pazar günlerinde karla yağışının devam etmesini bekleniyor.